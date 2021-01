Samurai Shodown: ecco la data su Xbox Series

SNK ha annunciato che la versione per Xbox Series S e X di Samurai Shodown sarà disponibile dal 16 marzo, sia fisicamente che digitalmente in Nord America ed Europa, oltre che tramite Smart Delivery ai possessori della versione Xbox One.

“Samurai Shodown su Xbox Series X e S è eccezionale grazie ad alcune caratteristiche”, ha detto il director del gioco, Hayato Konya in un videomessaggio. “Innanzitutto, le specifiche elevate consentono 120 fotogrammi al secondo! Il gioco originale girava a 60 fotogrammi al secondo, ma ora gira al doppio dei fotogrammi, con un gameplay ancora più fluido!”

Konya ha continuato: “Ovviamente, Samurai Shodown è anche abilitato per lo smart deliery! Ciò significa che se lo hai acquistato per Xbox One, lo hai anche su Xbox Series X e S! Tutti i tuoi contenuti scaricabili e i dati di salvataggio possono essere trasferiti, quindi non preoccuparti per l’aggiornamento!”

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer per l’arrivo sulla console Microsoft.

“Oltre alla versione digitale, abbiamo anche un’edizione fisica che verrà lanciata sia in Europa che in Nord America. La versione fisica include i personaggi Rimuru, Basara, Kazuki e Wan-Fu del Season Pass 1. Ci sono cinque personaggi dei contenuti scaricabili inclusi nel totale, quindi non perdere tutto questo valore! Il Season Pass 3 sarà disponibile insieme al lancio di Xbox Series X e S (quindi anche con il nuovo personaggio Cham Cham) e include un aggiornamento del gioco con modifiche al bilanciamento “. La versione fisica verrà distribuita da Koch Media. Sia la versione fisica che quella digitale costeranno 54,99 euro.

Samurai Shodown è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC tramite Epic Games Store e Stadia.

Qui sotto potete invece vedere il video messaggio del director Hayato Konya.