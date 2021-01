Ghost Recon Breakpoint: annunciato l’evento crossover con Rainbow Six Siege

Ubisoft ha svelato delle novità in arrivo per Ghost Recon Breakpoint, titolo disponile sugli scaffali dei negozi su PC, Xbox One e PlayStation 4. Tramite un video visibile in calce alla notizia, l’azienda ha annunciato un evento molto particolare, chiamato Operation Amber Sky, il quale sarà disponibile nell’opera videoludica dalla giornata del 21 Gennaio 2021.

Questo evento segna una collaborazione con Rainbow Six Siege, dove gli operatori potranno prendere parte a diverse missioni nel titolo, per un totale di 9 missione. All’interno delle attività, i giocatori saranno ricompensati con skin e armi presenti in Rainbow Six Siege, oltre a sbloccare come personaggi Ash, Thatcher e Finka. Inoltre, Ubisoft ha colto questa occasione per annunciare un nuovo free weekend, disponibile dal 21 Gennaio 2021 fino al 24 dello stesso mese.