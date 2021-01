Samurai Showdown disponibile dal 16 marzo su Xbox Series X|S

SNK ha appena annunciato che Samurai Showdown sarà disponibile sulla next-gen targata Microsoft, ovvero Xbox Series X|S, dal 16 marzo. Sarà disponibile nelle versioni fisica e digitale e, inoltre, i possessori del titolo su Xbox One potranno giocarlo sulla nuova generazione grazie al servizio Smart Delivery (con ovviamente annessi salvataggi e DLC posseduti).

Le novità non finiscono qui, infatti la versione next-gen sarà completa di una miglioria non da poco. Su Xbox Series X|S, il titolo picchiaduro supporterà i 120FPS, offrendo così un’esperienza decisamente più fluida. In più, SNK fa sapere che coloro che aquisteranno la versione fisica, otterranno anche i combattenti del Pass Stagionale 1.

Vi ricordiamo infine che Samurai Showdown sta per avvicinarsi al rilascio della Stagione 3, come vi abbiamo già detto in questo nostro articolo. Il titolo targato SNK è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia.