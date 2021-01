Ecco quando partiranno i saldi Steam del Nuovo Anno Lunare

Nonostante sia da poco finito il periodo di saldi più atteso dai giocatori PC su Steam, la piattaforma Valve si appresta a preparare un’altra carrellata di sconti per la miriade di titoli presenti su essa. Stavolta però, si festeggia il Nuovo Anno Cinese.

Tramite l’account Twitter Steam Database che ha condiviso una mail girata ai partner di Steam, la quale ovviamente non doveva arrivare sui social, i nuovi saldi previsti per il Nuovo Anno Lunare partiranno dal giorno 11 febbraio. Solitamente, tali saldi, come ogni anno, riguardano principalmente titoli provenienti dalla regione asiatica sebbene, non godano comunque di esclusività.

Ciò significa che non troveremo soltanto titoli di case sviluppatrici orientali però, badate bene, non è comparabile comunque alla mole di sconti fatti durante il periodo invernale. Infine, da quel che si evince dal post, i saldi dureranno fino al 15 febbraio, vale a dire quindi che troveremo sconti per meno di una settimana di tempo. State già pensando a cosa vorreste trovare in sconto?