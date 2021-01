La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor perde alcune funzionalità online

Da pochi giorni, esattamente dal 12 gennaio, il primo titolo della saga che vede protagonista il ramingo Talion nel mondo de Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L’ombra di Mordor, vede perdere alcune funzionalità esclusivamente legate al comparto multiplayer. A farlo sapere è il sezione di supporto del sito ufficiale del gioco e, tali cambiamenti, sono arrivati indistintamente su PC, PS4 e Xbox One.

Tra le varie meccaniche non più disponibili abbiamo la Forgia Nemesi e le classifiche. Inoltre, proprio perchè vi sono alcune funzionalità che sbloccavano Obiettivi o Trofei, questi sono stati dati automaticamente a tutti i giocatori.

Data la scomparsa della piattaforma WBPlay, le Rune Epiche Orc Hunter e Gravewalker sono state automaticamente donate a tutti. Purtroppo, tra le varie feature, va via quella che sicuramente merita un encomio. Parliamo delle missioni Vendetta. Tali missioni permettevano ai giocatori, mentre vagavano liberamente per la mappa, di trovare dei segnalini che indicavano la morte di un altro giocatore e ingaggiare così uno scontro con il nemico (sempre elaborato dal sistema Nemesi ma, in quel caso, il sistema dell’altro giocatore) per tentare di far vendetta.

Non preoccupatevi, per quanto La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor della Monolith, pubblicato nel 2014, abbia purtroppo perduto quanto sopra, il sequel L’Ombra della Guerra, manterrà assolutamente intatti tutti i servizi.