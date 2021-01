Ecco le prime immagini dal reboot di Mortal Kombat

Finalmente ci troviamo davanti alle prime e ufficiali immagini del reboot cinematografico di Mortal Kombat, il quale mira a regalare ai giocatori dell’omonimo videogioco (arrivato all’undicesima iterazione) un’esperienza pari a quella del titolo pubblicato agli inizi degli anni ’90. Grazie al lavoro di Simon McQuoid e James Wan, rispettivamente regista e produttore, le pellicola del 1995 e del 1997, ai tempi diretti da Paul W.S. Anderson (l’uomo dietro la saga cinematografica di Resident Evil e del nuovo live action di Monster Hunter) e John R. Leonetti, saranno ora accompagnate da questa uscita, prevista entro quest’anno.

Inoltre, figurano i nomi di Greg Russo e Dave Callaham per la sceneggiatura, con in più il primo dei due che ha collaborato con Oren Uziel per quanto riguarda la scrittura della storia, la quale vi ricordiamo essere del tutto originale. Il resto del cast è formato da Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Ludi Lin e Jessica McNamee. Ovviamente sarete in trepida attesa delle prime e ufficiali immagini pubblicate in anteprima da EW, le quali mostrano alcuni personaggi simbolo del picchiaduro, come Liu Kang, Kung Lao, Jax Briggs, Sonya Blade, Kano e Sub-Zero.

Attualmente purtroppo, per quanto il film uscirà contemporaneamente nei cinema e sulla piattaforma HBO Max il 12 aprile, ancora nulla si sa per una possibile pubblicazione nel nostro paese. Ovviamente GamesVillage vi terrà aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori novità sul reboot di Mortal Kombat.