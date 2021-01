LEC rinnova le partnership con Red Bull, Secretlab e Beko

Prima dell’inizio della stagione 2021 del League of Legends European Championship (LEC) il 22 gennaio, la divisione Esport dell’UE di Riot Games ha annunciato di aver rinnovato molte delle partnership della lega. Oltre ai partner di ritorno Warner Music Central Europe e Alienware , annunciati all’inizio di questa settimana, Red Bull , Secretlab e Beko rimarranno nel portafoglio di partnership attive di LEC.

La Red Bull, che sponsorizza per la prima volta il campionato da marzo 2019, continuerà ad essere il partner ufficiale per le bevande energetiche della LEC. Come parte della partnership, il marchio Red Bull è presente in primo piano durante il “Red Bull Baron Power Play”, che spesso è una fase decisiva in una partita professionale di League of Legends . Inoltre, Riot Games ripeterà il suo torneo Red Bull Solo Q 1v1 League of Legends in cui i fan possono competere l’uno contro l’altro.

Il produttore di sedie da gioco Secretlab, che ha debuttato come partner di sedie da gioco LEC nel giugno 2020, sostituendo AKRacing in quella posizione, ha anche rinnovato il suo contratto di partnership con LEC. Nel 2021, Secretlab continuerà a fornire attrezzatura allo studio e al team di trasmissione.

Il marchio di elettrodomestici Beko, che inizialmente è entrato a far parte della LEC come sponsor nel marzo 2019, ha anche rinnovato la sua partnership con il campionato per il 2021. Nell’ambito della sua partnership, Beko presenterà interviste ad alcuni giocatori del campionato e continuerà a promuovere abitudini alimentari sane in tutta la comunità tramite il loro divertente LEC Smoothie Bar.