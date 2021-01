Ritorna la F1 Esports Virtual Grand Prix Series

La serie globale di sport motoristici F1 ha annunciato che la sua serie F1 Esports Virtual Grand Prix tornerà il 31 gennaio per colmare il divario tra l’inizio dell’anno e l’inizio della stagione di F1 del 2021, che è attualmente prevista per il 28 marzo. formato è stato creato l’anno scorso in seguito al rinvio della stagione di F1 2020 a causa della pandemia COVID-19. Più di 30 milioni di persone si sono sintonizzate sulla serie l’anno scorso per guardare un campo misto di piloti e celebrità di F1 competere in otto eventi dal vivo che hanno sostituito il calendario ufficiale di F1 fino alla ripresa delle corse nella vita reale a luglio.

Per la serie Virtual Grand Prix 2021, ciascuna delle 10 squadre di F1 schiererà ancora una volta una coppia di piloti e celebrità, che gareggeranno per un premio di beneficenza. Tutte le squadre nomineranno un ente di beneficenza per ricevere donazioni dalla F1 per loro conto e competeranno per i punti per determinare la loro quota del fondo del premio di beneficenza in base alla loro posizione finale in una serie di tre gare di tre settimane. F1 trasmetterà la serie di Esports di beneficenza in diretta su YouTube , Twitch , Facebook e in TV in territori selezionati.

Inoltre, F1 ha annunciato che la sua F1 Esports Series 2020, in cui Jarno Opmeer dell’Alfa Romeo si è assicurato il suo primo titolo F1 Esports, ha segnato un anno record con un totale di 11,4 milioni di visualizzazioni in live streaming su tutte le piattaforme digitali, con un aumento del 98% rispetto al 2019. Per la finale della stagione, 2,7 milioni di persone si sono sintonizzate.

Come risultato della popolarità della serie Esports Pro 2019 di F1 e della serie Virtual Grand Prix durante la prima metà del 2020, la F1 ha registrato un numero record di giocatori che cercavano di qualificarsi per la stagione 2020 della F1 Esports Series con 237.000 partecipanti, il 117% aumento rispetto all’anno precedente.