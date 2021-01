Moving Out: annunciato l’update Moving In

Il publisher Team17, assieme agli sviluppatori SMG Studio e DevM Games, ha annunciato che pubblicherà un nuovo update per il titolo Moving Out (qui la nostra recensione), il quale aggiungerà una nuova modalità di gioco chiamata Moving In in un futuro prossimo.

Per quanto il nome di tale modalità risulti già più che descrittivo per il titolo, Team17 ha comunque fornito alcune informazioni. Arriverà in 12 dei livelli originali già disponibili e chiederà ai giocatori di spacchettare i propri mobili per poi piazzarli nelle loro nuove case. Aggiunge inoltre l’opzione “auto snap“, ovvero una specie di assist mode per piazzare correttamente gli oggetti in giro per la casa.

Infine, Team17 fa sapere che saranno incluse due nuove mosse di ballo, la “Prospector” e “Loveshack“. Vi ricordiamo che Moving Out è attualmente disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.