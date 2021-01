Google Maps aggiunge maggiori dettagli alle mappe

Google Maps sta ora iniziando ad implementare nuovi dettagli stradali estremamente precisi in quattro grandi città, tra cui strisce pedonali, isole pedonali e altro ancora.

La modifica è stata annunciata lo scorso anno ad agosto e ora, sembra che il lancio stia raggiungendo più utenti, anche se non è ancora disponibile per tutti. Conosciamo anche le quattro città in cui saranno disponibili i nuovi dettagli di Google Maps:

Londra, Regno Unito (Londra centrale)

New York City, Stati Uniti

San Francisco, Stati Uniti

Tokyo, Giappone (Central Tokyo)

Per accertersi che l’aggiornamento sia arrivato correttamente, basterà visitare una di queste 4 città, zoommare e accertarsi che i dettagli siano disponibili.

Siamo confidenti nel fatto che Google stia lavorando per far arrivare questo aggiornamento anche per altre città.