Resident Evil Village: emergono leak dello showcase

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, il 21 gennaio si terrà uno showcase riguardante Resident Evil Village, nuovo titolo della storica saga horror di Capcom. L’insider AestethicGamer aka Dusk Golem, ha pubblicato sul suo profilo Twitter quella che dovrebbe essere la scaletta dell’evento.

Qui sotto una scaletta che, stando a quanto scritto, dovrebbe essere mostrato:

Trailer di Village

Gameplay di Village

Data di rilascio di Village

Apertura dei pre-ordini di Village

Annuncio di Dominion , titolo multiplayer per il 25esimo anniversario

, titolo multiplayer per il 25esimo anniversario Mostrata open beta di Dominion

Discussione sul 25esimo anniversario

Poi, in un tweet successivo fa sapere che verrà annunciata una patch per l’upgrade di Resident Evil 7 per Xbox Series X/S e PlayStation 5. Forse ci sarà una demo di Village (in esclusiva temporanea Sony) e aggiornamenti riguardanti Infinite Darkness. Meno probabili per l’insider sono il ritorno dei Resident Evil Classic in qualche forma, e annunci legati ad Outrage, Outbreak e il remake di Resident Evil 4.

Vedremo quanto di tutto ciò sarà poi veritiero o meno, per farlo bisognerà attendere il 21 gennaio, quando l’evento su Resident Evil Village verrà trasmesso sulle piattaforme Facebook, YouTube e Twitch quando saranno da noi le ore 23.00.

Qui sotto potete vedere i due tweet pubblicati dell’utente AestethicGamer aka Dusk Golem.