PlayStation 5: un contest per vincere la console

In queste ore, e con l’avvicinarsi della Supercoppa Italiana del 20 gennaio, che vedrà scontrarsi Juventus e Napoli, Sony ha lanciato un contest che mette in premio una PlayStation 5 (e non solo). PS5 ha infatti una partnership con la Lega Serie A, ed è sponsor della competizione: è stato quindi deciso di combinare l’idea della telecronaca calcistica con un concorso a premi. Come? Facendo fare, a chi vorrà partecipare, proprio una telecronaca, di 30 secondi, di un proprio video mentre gioca ad un titolo PlayStation. Qualsiasi titolo, non importa che sia calcistico e meno.

Come testimonial dell’evento, è stato scelto un personaggio storico, vero mito della telecronaca, Bruno Pizzul, con un divertente video che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo ciò che si legge sul sito ufficiale del contest:

I grandi giocatori hanno avuto un telecronista ad accompagnarli: questa volta tocca a te! Manda un file video pazzesco in cui fai la telecronaca del gameplay più bello della tua vita, vale qualsiasi gioco PlayStation.

La tua storia potrebbe essere ripresa dalla voce di Bruno Pizzul e in più potresti vincere una Console PlayStation 5 e altri fantastici premi.

Mettiti in gioco come le finaliste della PS5 Supercup: carica un video di 30 secondi con la telecronaca di un tuo gameplay, fatta con un titolo PS. Potresti vincere una PlayStation 5 e altri fantastici premi!

Il 1° nominativo estratto e convalidato si aggiudicherà un premio consistente:

Qui potete leggere l’intero regolamento, che fa sapere che è possibile inviare la propria telecronaca fino al 5 febbraio.