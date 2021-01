The Last of Us: annunciato il regista della serie

Naughy Dog e HBO hanno trovato il regista per la serie di The Last of Us, almeno per l’episodio pilota: si tratta di Kantemir Balagov, noto per il film La ragazza d’autunno (Dylda) con cui ha vinto il premio miglior regia della sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2019.

Craig Mazin, il creatore della serie HBO Chernobyl, è lo sceneggiatore e produttore esecutivo, con Neil Druckmann (scrittore e creative director del gioco). Il progetto inizialmente sembrava che avrebbe riunito Mazin con il suo regista di Chernobyl, Johan Renck, ma Renck ha dovuto abbandonare a causa di un conflitto sui calendari.

La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog. Inoltre, i produttori esecutivi sono Carolyn Strauss e Evan Wells di Naughty Dog e Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.

Il “matrimonio” tra Balagov e The Last of Us mostra che HBO punta ad un tono drammatico per l’adattamento.

Qui sotto potete vedere il tweet dello stesso Druckmann, che rispondeva all’annuncio da parte dell’Hollywood Reporter.

Kantemir is a brilliant director who shares our love for Joel and Ellie’s journey. Stoked that he’s joining the TloU family. https://t.co/TKJbUaff1f — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 15, 2021

Ricordiamo infine che la serie tv di The Last of Us era stata annunciata a novembre, e l’adattamento televisivo affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati sul sequel.