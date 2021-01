Scott Pilgrim: la versione fisica su Switch è la più venduta di sempre su Limited Run Games

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, da ieri 15 gennaio è stata resa disponibile la versione fisica per Nintendo Switch di Scott Pilgrim vs The World The Game – Complete Edition grazie all’azienda Limited Run Games, specializzata nella produzione di copie retail di videogiochi. Nelle ultime ore il proprietario Douglas Bogart ha fatto sapere, attraverso i suoi canali social, che in meno di 3 ore sono state vendute 25.000 copie del gioco, facendolo diventare così il titolo più venduto su Limited Run Games. In un altro aggiornamento ha poi fatto sapere che il numero si sta avvicinando ai 40.000.

Lasciandovi ai tweet qui sotto, vi ricordiamo che Scott Pilgrim vs The World The Game – Complete Edition è disponibile su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Google Stadia, con le edizioni fisiche per PlayStation 4 e, appunto, Nintendo Switch.