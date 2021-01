Axiom Verge riceve un nuovo DLC

Axiom Verge è stato rilasciato quasi sei anni fa e, come sappiamo, c’è un sequel in fase di sviluppo, ma questo sembra non fermare gli sviluppatori che, dopo questo enorme lasso di tempo, hanno deciso di rilasciare un nuovo DLC per il gioco.

Il DLC in questione si chiama “Randomizer”, è completamente gratuito e, come suggerisce il nome, la modalità “randomizza” le posizioni degli oggetti. Ciò aggiunge un livello di sfida in più per il gioco in cui, essendo un Metroidvania, il giocatore non potrà più contare sul posizionamento adeguato degli oggetti in-game.

Lo sviluppatore ha anche parlato di Axiom Verge 2, che si conferma in fase di sviluppo anche se, ormai, sembra che il titolo sia prossimo a vedere la luce.