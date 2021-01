Cyberpunk 2077: CDPR potrebbe essere acquisita dopo il lancio disastroso?

Non è più un segreto ormai che il lancio di Cyberpunk 2077 sia stato un fiasco assoluto per CD Projekt RED. Il developer polacco infatti è andato incontro a un’ondata di polemiche senza precedenti quando le versioni per console old-gen del suo ultimo titolo RPG si sono rivelate infarcite di bug e glitch.

Nonostante le reiterate scuse della casa di sviluppo, i problemi di Cyberpunk 2077 hanno minato seriamente la fiducia dei giocatori nei confronti di CD Projekt RED, causando perdite economiche multimilionarie e portando addirittura a una class action, oltre a mettere la compagnia sotto la lente d’ingrandimento dell’autorità dell’Antitrust polacco che, nel caso il gioco non venga migliorato, potrebbe anche comminare una multa salatissima all’azienda.

Una situazione disperata dunque che, secondo una recente analisi, potrebbe persino portare CD Projekt RED a diventare obiettivo d’acquisizione da parte di un’azienda più grande. Questo è almeno quello che suggerisce l’indagine di DFC Intelligence, secondo la quale il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 avrebbe potuto essere evitato grazie a una società con maggior esperienza. In una nota rlasciata ieri infatti, DFC sostiene:

“Quello che emerge è che l’intero fiasco si sarebbe potuto evitare con un po’ di marketing e di public relation di base”

Inoltre, dopo aver detto che per evitare polemiche sarebbe bastato rilasciare soltanto la versione per PC (che non ha ricevuto particolari critiche, e anzi ha avuto delle recensioni positive) DFC sostiene anche che “rilasciare le versioni per console piene di bug sarebbe andato bene se i giocatori avessero saputo a cosa andavano incontro”.

Sarebbe stata dunque soltanto mancanza d’esperienza nel settore del marketing a penalizzare CD Projekt RED, una mancanza che, appoggiandosi a un publisher più grande, si sarebbe potuta evitare:

“Le azioni di CD Projekt RED sono crollate del 50% in dicembre. Questo è inaccettabile per una compagnia che sta lanciando la sua produzione più importante, quella che ne definisce la direzione. Un publisher più grande sarebbe stato in grado di evitare questa situazione. L’ironia è che anche se la reputazione di CD Projekt RED è stata intaccata, Cyberpunk 2077 sarà comunque un grande successo a lungo termine.”

In effetti il gioco era riuscito a raggiungere risultati di vendita strabilianti con 13 milioni di copie al lancio, il che ha permesso di coprire i non indifferenti costi di produzione soltanto con le prevendite. Anche se CD Projekt RED ha annunciato, nel recente video di scuse del co-fondatore Marcin Iwinski, di avere in serbo numerosi DLC per migliorare l’esperienza di gioco sulle console old-gen, il danno è ormai fatto, e potrebbe avere ripercussioni inattese:

“SfortunatamenteCD Projekt RED è stata danneggiata. Ora la compagnia diventa una di quelle da tenere d’occhio come candidate a una futura acquisizione. Questo è stato uno di quei casi in cui il marketing e la pubblicità di una compagnia più grande avrebbero fatto meraviglie”

Ma chi potrebbe essere interessato ad acquisire il developer polacco? Secondo l’analisi di DFC Intelligence, Microsoft era stata molto insistente sulla possibilità di un’acquisizione dello studio, prima di virare sull’acquisto di ZeniMax (e quindi di Bethesda), costato 7.5 miliardi di dollari. Ma l’analista avverte:

“L’acquisizione di CD Projekt RED sarebbe una scommessa rischiosa. Anche se il valore delle azioni è crollato, CDPR è valutato più o meno come ZeniMax o come Ubisoft. Comunque potrebbero esserci alcune aziende disposte a prendersi il rischio. La lezione più importante da imparare da Cyberpunk 2077 è che il ruolo del publisher, di gestire la distribuzione, il marketing e la comunicazione è ancora importante. In un mondo interconnesso la qualità dei lanci di prodotti importanti è diminuita. Alcuni sosterrebbero che l’importanza di fare promozione per una grande release sia diminuita. Il lancio di Cyberpunk 2077 ci dimostra il contrario”

Nel 2020 sono stati spesi circa 22 miliardi di dollari in acquisizioni nell’industria videoludica, stando a una ricerca di InvestGame, con Microsoft e il suo acquisto di ZeniMax ed Electronic Arts con l’acquisizione di Codemasters a fare da aprifila. Chissà che CD Projekt RED non diventi il primo colpo grosso del 2021.