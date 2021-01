STALKER 2: arrivano aggiornamenti!

Le ultime informazioni in nostro possesso su STALKER 2, il nuovo capitolo della saga sparatutto di GSC Game World, erano datate alla fine di dicembre scorso, quando la software house ucraina aveva rilasciato un trailer gameplay che mostrava immagini in-engine, scatenando l’entusiasmo e l’immaginazione dei fan.

Oggi, attraverso un post ufficiale su Xbox Wire, Zakar Bocharov, addetto alle pubbliche relazioni di GSC, rilasciato un aggiornamento sull’attesissimo sequel, regalando ai fan nuovi dettagli sull’ambientazione e sulla storia del titolo.

Il protagonista, colui che guideremo in questa nuova avventura, sarà uno stalker dal nome in codice di Skif, un nuovo protagonista, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia della Zona. Eppure la prima volta che lo vediamo Skif va molto di fretta. Sembra essere seguito da una emissione, uno di quegli inspiegabili fenomeni che sono il marchio distintivo della saga, e non si accorge nemmeno degli strani segni di quello che sembra essere un accampamento nei pressi di Pripyat, uno dei luoghi più pericolosi della Zona.

Skif finisce per nascondersi in una scuola in rovina, cercando riparo dall’emissione, ma l’edificio è troppo disastrato, e la sua attrezzatura non funziona. Solo allora sentiremo un motivo musicale che non potrà non far saltare qualche battito ai fan di lunga data della serie. Si tratta di una piccola parte della canzone Life Line, del gruppo rock russo Splean. Magari qualcuno di voi riuscirà persino a riconoscere quella figura che si nasconde nell’ombra…

Infine, l’aggiornamento di GSC si conclude con alcune parole sullo stato dello sviluppo del gioco:

“Stiamo procedendo lisci come l’olio, incluse le versioni per Xbox Series X e S. L’obiettivo è quello di portarvi una produzione della più alta qualità possibile su ogni piattaforma per la quale è stato annunciato. Con SSD veloci, il supporto RTX (sia su Series X che S) e una risoluzione in 4K (Series X), siamo deliziati di vedere come STALKER 2 stia prendendo forma, e diventando l’esperienza definitiva che vi avevamo promesso all’inizio”

Vi ricordiamo che STALKER 2 è attualmente in sviluppo per Xbox Series X e S e per PC. Il gioco sarà inoltre disponibile su Xbox Game Pass per console, ma non ha ancora una data d’uscita.