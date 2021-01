One Piece: i fan vogliono Jamie Lee Curtis nel live-action

One Piece è sicuramente una delle opere manga e anime di maggior impatto a livello mondiale, e non è strano che il manga di Eiichiro Oda abbia saputo fare breccia anche nel cuore di qualche personaggio del jet set hollywoodiano. La community però è stata estremamente stupita (ed emozionata) nello scoprire che Jamie Lee Curtis è una grande fan delle avventure di Monkey D. Luffy.

L’attrice, consacrata dal film Halloween di John Carpenter (che la rese la “regina dell’urlo”) e comparsa poi in altre pellicole iconiche come True Lies, Anything but Love, Un pesce di nome Wanda e Una poltrona per due, così come nel più recente Knives Out, ha più volte dimostrato, sui social così come durante le convention, la sua passione per il lavoro di Oda, ma un recente tweet, divenuto virale, ha ricordato a tutti quanto la Curtis ami Luffy e la sua ciurma (soprattutto Chopper).

Proprio per questo la community ha avviato immediatamente una petizione per chiedere a Netflix di includere Jamie Lee Curtis nel cast della serie live-action ispirata a One Piece, i cui lavori starebbero lentamente riprendendo. Netflix non ha ancora rivelato nulla sul cast della serie, ma di certo l’arrivo della Curtis, vincitrice di due Golden Globe e attrice di comprovato talento (anche comico), sarebbe estremamente ben accetto.

Rimane però il dubbio su quale sarebbe il ruolo più adatto per l’attrice: alcuni fan hanno proposto quello della dottoressa Kurena, medico straordinariamente dotato oltre che maestra di Chopper, che è stata una dei personaggi fondamentali dell’arco narrativo dell’isola di Drum.

Non è la prima volta che la community di One Piece fa sentire la propria voce riguardo agli attori più adatti per interpretare i tanto amati personaggi nel live-action Netflix: qualche mese fa infatti, i fan avevano proposto Cole Sprouse (noto soprattutto per il suo ruolo di Cody nella storica serie tv di Disney Channel Zack e Cody al Grand Hotel) per interpretare Sanji. Proprio come la Curtis, anche Sprouse è un fan della serie di Oda. Chissà, magari troveremo davvero questi due artisti nel live-action Netflix.