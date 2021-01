Shueisha: ecco il comunicato ufficiale sulle “violazioni al copyright”

La scorsa settimana vi avevamo parlato dello strano caso di Shueisha, che aveva fatto piovere sui fan dei suoi lavori tantissime accuse di violazione del copyright per via di immagini condivise sui social network, e in particolare su Twitter. Una mossa che aveva lasciato stupore e anche un po’ di irritazione nei fan di serie come Dragonball, One Piece o Naruto, che si erano visti minacciati di essere bannati dai social per via di queste supposte violazioni. Bersagli erano stati non solo le immagini ufficiali e le gif, ma persino le fan art.

Finalmente è arrivato, attravero il sito Manga Plus, il comunicato ufficiale dell’editore che nega ogni coinvolgimento nella vicenda:

“È stato portato alla nostra attenzione che Shueisha sia stata mal rappresentata fraudolentamente da qualcuno che ha inviato segnalazioni sul copyright e richieste di rimozione su Twitter e su altre piattaforme di social media. Shueisha si sta consultando in questo momento con le varie piattaforme per capire quali misure possano essere prese riguardo alla questione”



Nessun attacco ai fan dunque da parte dell’azienda editrice di famosissimi magazie come Weekly Shonen Jump, sul quale sono stati serializzati alcuni dei più grandi successi manga di sempre, da Dragonball a One Piece, da Naruto a My Hero Academia. Shueisha insomma si dichiara completamente estranea a quella che tiene a definire come “la truffa della violazione di copyright”.

Nonostante le leggi sul copyright continuino a essere tra le più ostiche al mondo (con le difficoltà che aumentano se si considerano le differenze tra la legislazione giapponese e quella di altri paesi), i fan possono adesso essere sicuri che le immagini che condividono sui social media non violano i diritti d’autore.