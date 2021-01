DOOM Eternal: Digital Foundry analizza il titolo su Switch

Nel corso delle ultime ore, Digital Foundry ha condotto dei test tecnici relativi al porting uscito da non molto tempo su Nintendo Switch dedicato interamente a DOOM Eternal, titolo attualmente disponibile anche sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia, in cui gli abbonati su PC e Xbox One potranno scaricare la produzione targata id Software senza sganciare un centesimo dall’Xbox Game Pass, il servizio Microsoft in progressiva evoluzione.

Ebbene, il team di Digital Foundry ha condotto questa analisi tecnica da come potete vedere dal video disponibile in calce alla notizia, in cui si avventura con il DOOM Slayer e testimoniando il lavoro svolto da Panic Button, i quali hanno già realizzato dei porting per la console ibrida targata Nintendo come DOOM, Wolfenstein II The New Colossus, Wolfenstein Youngblood, Warframe e tanti altri progetti sulle proprie spalle.

Da quanto si evince dalla clip video, DOOM Eternal su Nintendo Switch è grandioso secondo Digital Foundry, in cui in Modalità Dock abbiamo una risoluzione dinamica che va tra i 720p e i 540p. Mentre, la Modalità Portatile opta per i 612p e 360p. Nonostante l’hardware di Switch non possa competere con quello di PlayStation 4 e Xbox One, Digital Foundry è rimasta piacevolmente soddisfatta del porting, e lo stesso vale per noi nella nostra recensione del porting targato Panic Button.