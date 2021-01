Brawlhalla: ecco il trailer per la nuova Leggenda Magyar

Gli amanti del genere picchiaduro brawler sicuramente avranno sentito parlare della creazione da parte di Ubisoft e Blue Mammoth Games, Brawlhalla. Il titolo in questione è molto conosciuto, soprattutto perchè, al momento, è l’unica vera IP di questo genere che spopola su PC e console.

Dopo l’ultimo crossover, arrivato qualche mese fa, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer per l’ultima Leggenda appena arrivata nel già folto roster di Brawlhalla, Magyar L’Armatura Fantasma.

Questo nuovo lottatore viene presentato con tutte le sue skin, le quali si differenziano non poco tra loro ma con in comune lo spirito al loro interno: Magyar per l’appunto! Vi lasciamo al trailer che trovate in calce, ricordandovi che Brawlhalla è attualmente scaricabile gratuitamente dallo store digitale di Steam ed è inoltre disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.