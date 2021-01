Romance of the Three Kingdoms XIV: trailer per l’espansione Diplomazia e Strategia

Romance of the Three Kingdoms XIV si prepara ad esser arricchito ulteriormente. Il titolo strategico che recupera la storia dei Tre Regni, targato Koei Tecmo, sta per ricevere un nuovo DLC a pagamento, come è possibile vedere dal trailer d’annuncio pubblicato. Mentre tra le nostre pagine troverete la recensione del titolo, vediamo cosa porterà il nuovo Expansion Pack.

L’Expansion Pack Diplomazia e Strategia, questa la nomenclatura ufficiale del nuovo DLC, promette di portare numerose novità. Partendo dal concetto di “Governatore evoluto“, il pack in questione porterà la nuova feature “Vantaggi Geografici“, meccanica in grado di donare una vista del tutto nuova alle varie strategie che si possono adottare nel gioco.

Sraà inoltre possibile, d’ora in avanti e per la prima volta nella serie, commerciare con gli imperi dell’Eurasia e aggiungerà un ulteriore scenario “Modalità Cronache di Guerra“. Insomma, un DLC sicuramente non di poco conto per gli affezionati della serie. L’Expansion Pack Diplomazia e Strategia per Romance of the Three Kingdoms XIV sarà disponibile su PC e PlayStation 4 dall’11 febbraio.