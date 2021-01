A Way Out: il titolo ha venduto quasi 3.5 milioni di copie

Josef Fares insieme al suo team Hazelight è alle prese attualmente con la realizzazione di It Takes Two, progetto annunciato nel corso dell‘EA Play Live 2020. Nonostante ciò, Fares ha espresso qualche parole su A Way Out, titolo cooperativo d’avventura, disponibile attualmente su PC, Xbox One e PlayStation 4. Durante una recente intervista su IGN, quest’ultimo ha apertamente dichiarato che l’opera è arrivata quasi a 3.5 milioni di copie vendute.

Ecco le dichiarazioni di Joses Fares su IGN:

Quando credo in qualcosa, niente può fermarmi. Ovviamente nessuno credeva in A Way Out, nemmeno EA pensava che avrebbe venduto, ma credevano comunque in me. Non mi importava. Mi dicevo: “Questo succederà”. Le tariffe hanno poi confermato che “quasi” 3,5 milioni di unità del titolo co-op sono state vendute.

Questi numeri per una piccola squadra di 30, 35 persone sono una follia, sapete? E con 3,5 milioni e mezzo di unità vendute, questo significa che, non so, quasi sette milioni di persone hanno giocato a questo gioco, il che è folle.