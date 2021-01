Monster Jam Steel Titans 2: ecco il trailer d’annuncio con data d’uscita

Reduce dal successo del primo capitolo, THQ Nordic e Feld Entertainment hanno deciso di produrre Monster Jam Steel Titans 2 assieme agli sviluppatori originali, il team di Rainbow Studios. Proprio recentemente, il publisher ha pubblicato il trailer d’annuncio che potete trovare in calce alla notizia.

Questo secondo titolo, volto agli amanti dei racing game ma, in fin dei conti, aperto davvero a qualunque tipo di giocatore, prende il meglio del primo titolo, ciò che i fan hanno amato, e ci mette ancora più veicoli, nuovi mondi e un multiplayer online! qui sotto potete dare un’occhiata alla descrizione del prodotto presa direttamente da Steam, mentre vi lasciamo al trailer d’annuncio con tanto di data d’uscita.

Monster Jam Steel Titans 2 è previsto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam in data 2 marzo 2021.