Supercross 4: disponibile il nuovo trailer Kick Off

Soltanto pochi mesi fa, Milestone ha annunciato ufficialmente la data d’uscita del suo prossimo racing game nel mondo del motocross, Supercross 4. Con il successo della serie, questo nuovo capitolo promette di portare ulteriori migliorie e contenuti, tra un Track Editor, un sistema di abilità e oltre 110 marchi ufficiali.

Il publisher ha in queste ore pubblicato un nuovo trailer chiamato Kick Off, il quale mostra sequenze di gameplay inedite del titolo in meno di un minuto di video. Mentre vi lasciamo al trailer che trovate in calce, vi ricordiamo che Supercross 4 sarà disponibile dall’11 marzo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC (tramite Steam) e Google Stadia.