Bayonetta 3: in arrivo nuovi aggiornamenti?

I recenti streaming di Arcade Archive si sono rivelati molto più che interessanti per i fan di Bayonetta 3, dal momento che Hideki Kamiya, padre del progetto, è intervenuto per rivelare che nel corso del 2021 arriveranno nuovi aggiornamenti sullo sviluppo del terzo capitolo della saga action targata Platinum Games.

Le ultime notizie sul titolo risalivano alla fine di dicembre, quando Kamiya aveva confermato che, pur essendo ancora in fase di sviluppo, Bayonetta 3 era assolutamente vivissimo. Una rassicurazione che comunque non era stata in grado di placare del tutto le ansie dei fan, che attendono la release del gioco da ben prima del suo annuncio ufficiale del 2017.

Durante l’intervista telefonica, Kamiya ha detto:

“Abbiamo lavorato su roba nuova, come Bayonetta 3, ma non è che possa dirvi troppo… pero che possiamo darvi qualche aggiornamento nel corso dell’anno, così come altre notizie su altri titoli ancora non annunciati. Non sono sicuro che mi fosse permesso dirlo, ma comunque l’ho detto”

Inoltre Kamiya ha chiuso l’intervista annunciando la sua volontà di portare un po’ di hype con il suo prossimo annuncio e ha chiesto ai fan di “tenerci d’occhio”. Bisogna ricorda che all’inizio del 2020 Platinun Games aveva parlato di quattro grandi annunci, tre dei quali sono già avvenuti. Il primo è stato il Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered, il secondo l’annuncio ufficiale della nuova ip di Kamiya, Project G.G. e il terzo l’apertura dei nuovi studi di Platinum Games a Tokyo.

Ormai manca soltanto il quarto annuncio, anche se Hideki Kamiya e Atsushi Inaba hanno annunciato che non manca molto, e potrebbe essere qualcosa relativo a Bayonetta 3, che, vi ricordiamo, è in fase di sviluppo per Nintendo Switch. Ai fan non resta altro che sperare.