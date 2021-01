Plants vs Zombies Battle for Neighborville: arriva su Switch a marzo

Nel giugno dello scorso anno, è stato confermato che Electronics Arts aveva in programma di portare sette titoli su Nintendo Switch nel corso dei 12 mesi successivi: da allora, abbiamo ricevuto titoli come Burnout Paradise Remastered e Apex Legends, abbiamo anche ulteriori conferme del gioco Lost in Random, una nuova IP EA Originals. Ora, se si deve credere a un elenco di GameFly trapelato tramite resetera, il prossimo titolo EA uscirà a marzo e secondo le fonti, il titolo in questione è Plants Vs Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition, apparsa nell’elenco online del sito come titolo per Nintendo Switch, con data di lancio prevista per il 19 marzo.

Il gioco è un seguito di Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 e vede i giocatori prendere il controllo dei personaggi preferiti nell’universo di Plants vs Zombies per una frenetica azione multiplayer: il titolo è rivolto a un pubblico più giovane, forse rendendolo un candidato ideale per uno dei titoli rimanenti di EA sulla console ibrida di Nintendo, tra le varie funzioni include partite online per 24 giocatori, sei diverse modalità PVP e una gamma di personaggi personalizzabili. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Steam:

Benvenuto a Neighborville, dove tutto va bene. Solo che si sta preparando un folle, nuovo, conflitto di conifere tra senza cervello e botanici! Cosa hai intenzione di fare, chiamare i raccolti? Terreno le tue piante? Preparati a prendere a calci l’erba in un conflitto tra piante e zombi che ti porterà ai margini esterni di Neighborville e ritorno.



Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, dovremo aspettare e vedere se queste notizie sulla versione per Nintendo Switch saranno autentiche.