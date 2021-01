Maneater: pubblicate informazioni sui prossimi DLC

Maneater è uno dei titoli gratuiti per PS Plus di questo mese: lo Shark RPG si unisce a Shadow of the Tomb Raider e Greedfall come parte della promozione mensile di Sony, portando il gioco nelle mani di molti più giocatori. Il titolo è uscito lo scorso maggio e sembra che gli sviluppatori abbiano continuato a lavorarci duramente dalla data di lancio: Tripwire Interactive ha confermato, in un recente AMA di Reddit (tramite Push Square), che il gioco riceverà alcuni DLC. Il direttore artistico Sean McBride ha dichiarato:

Il DLC è stato confermato! Il team ci sta lavorando da un po’. Spero di condividere più informazioni al più presto .

Anche se non c’è molto da fare, i fan del gioco, sia nuovi che vecchi dovrebbero essere entusiasti: c’è molto materiale per espandere il gioco, offrire nuovi aggiornamenti e nuovi avversari per il tuo squalo gigante. Sembra che non dovremo nemmeno aspettare troppo a lungo. La versione di Maneater offerta agli abbonati a PS Plus, viene aggiornata anche per PS5: il gioco ha ricevuto aggiornamenti per essere compatibile con le console di ultima generazione sia per la console di Sony che per Xbox Series S e Xbox Series X quando sono state lanciate.

Questi aggiornamenti includevano grafica 4K, prestazioni 60FPS, ray tracing, supporto per controller Dual Sense (per la versione PS5) e altro ancora. Il titolo è ora disponibile su PC , PS4 , PS5 , Xbox One e Xbox Series S e Xbox Series X, mentre una versione per Nintendo Switch che è ancora in fase di sviluppo, uscirà entro la fine dell’anno.