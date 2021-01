Fire Emblem Heroes: arriva il banner degli eroi speciali

A inizio anno, il popolare titolo mobile della Nintendo, Fire Emblem Heroes, è stato aggiornato alla versione 5.1.0 ( qui trovate tutte le informazioni sulla nuova patch) e sono iniziate anche le avventure inerenti al nuovo capitolo del gioco: Book V, insieme ad un nuovo banner che sarà disponibile da gennaio 2021 fino al 2 febbraio 2021 Nintendo ha confermato che i giocatori potranno anche giocare a un nuovo capitolo parallelo chiamato Beyond Dreaming. In questi ultimi giorni, è stato pubblicato un nuovo pacchetto, contenente gli Eroi Speciali del nuovo capitolo per l’evento Hall of Forms. Di seguito una panoramica sugli ultimi contenuti di Fire Emblem Heroes:



Gli Special Heroes sono qui per entrare in missione in terra straniera! Questi eroi speciali compaiono anche nella storia di Prologue Dark Desert Rituals, ci sono anche alcune missioni a tempo limitato. C’è anche un bonus di accesso in cui puoi ottenere fino a 13 sfere!

Un oggetto Forma Soul che ti permette di aggiungere Forma units dall’evento Hall of Forms al tuo esercito è incluso con 60 Orbs nel Forma Soul Pack, che è ora disponibile nel Negozio per un tempo limitato! Vedi la notifica di gioco per maggiori informazioni.

lo scorso 17 dicembre nel gioco è stato pubblicato un banner a tema natalizio chiamato A Festive Miracle, mentre prima della fine del 2020 nel gioco è stato introdotto il banner dedicato a Lilina. In questo aggiornamento dei contenuti, l’opera ha permesso ai giocatori di vedere alcuni dei loro personaggi preferiti, come Felix, Bernadetta, Hilda e altri. Nei primi giorni di gennaio, inoltre, l’iterazione è stata protagonista dell’evento di Capodanno che ha aggiunto nuovi personaggi. Fire Emblem Heroes è gratuito per i dispositivi mobile.