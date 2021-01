Phantasy Star Online 2 New Genesis: rivelati nuovi contenuti

Sega continua a fornire nuovi dettagli e risorse sul suo imminente gioco di ruolo online Phantasy Star Online 2: New Genesis. L’azienda nipponica ha pubblicato nuovi screenshot dall’account Twitter della community ufficiale Rappy.Commu con spiegazioni aggiuntive in inglese dall’account occidentale Phantasy Star Online, mostrando il Region Mag e dei nuovi nemici DOLL. Ricordiamo che Sega ospiterà dei test closed beta test su PC dedicati all’opera videoludica in Giappone da fine gennaio 2021 a inizio febbraio. Sono previsti due closed beta test. Il primo test è per gli utenti che hanno già giocato al titolo: i giocatori possono utilizzare i dati del proprio personaggio durante il test. Di seguito una panoramica sui nuovi contenuti:

New Genesis, incontra il Region Mag! Attivalo per dare una spinta a tutti sulla nave! Abbiamo sentito che alla fine potrebbe richiedere oggetti super rari Questo è Goloron! Abbiamo sentito che questo nemico è resistente agli attacchi frontali, quindi prova ad attaccarlo da dietro! A quanto pare, c’è un modo per sconfiggerlo dal fronte …Continueremo a fare ricerche!

Phantasy Star Online 2: New Genesis arriverà per tutte le piattaforme in occidente, adesso è disponibile solo per Xbox e PC, mentre in Giappone uscirà per PS4, Nintendo Switch e PC.