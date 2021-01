Xbox Game Pass: Control arriverà sul catalogo per PC dal 21 Gennaio

L’Xbox Game Pass continua costantemente ad espandersi ad evolversi, rivelando uno dei servizi più remunerativi per spendere poco e entrare in un catalogo decisamente vasto di opere videoludica su PC e Xbox One. Anche quest’oggi, sono arrivate delle informazioni legate prettamente l’Xbox Game Pass su PC, il quale vedrà l’ingresso di un titolo molto interessante e che ha fatto parlare molto di sé.

Ci riferiamo a Control, opera videoludica disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, mentre una versione Cloud è acquistabile su Nintendo Switch. Ebbene, dal profilo ufficiale su Twitter, nella giornata del 21 Gennaio 2021, l’opera videoludica sarà disponibile nel catalogo dell’Xbox Game Pass su PC. Sicuramente un’aggiunta veramente gradita per gli abbonati della piattaforma precedentemente citata, che potranno imbarcarsi nell’avventura con Jesse Faden nel Federal Bureau of Control.