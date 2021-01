Hitman 3: pubblicato il trailer di lancio in 4K

Manca pochissimo per l’arrivo di Hitman 3, nuovo capitolo che chiude la trilogia World of Assassination con protagonsita l’Agente 47 iniziata con il titolo del 2016. IO Interactive ha appena pubblicato il trailer di lancio in 4k (che potete vedere qui, sul canale ufficiale YouTube del gioco).

Il filmato mostra prima le diverse location in cui si svolgerà il gioco (precedentemente svelate dagli sviluppatori), con scorci e riprese panoramiche, per poi poi concentrarsi sull’azione e i diversi modi che ha l’assassino per colpire.

Vi ricordiamo che Hitman 3 sarà disponibile dal 20 gennaio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Google Stadia, in attesa della nostra recensione che sarà arriverà domani pomeriggio.

Vi ricordiamo oltretutto che erano stati svelati alcuni dettagli riguardo gli Access Pass, ovvero la possibilità di portare i livelli dei due precedenti capitoli della serie di IO Interactive all’interno dell’ultimo titolo della saga.

Questi i contenuti della Standard Edition:

Gioco

Locations

Trinity Pack (Pre-Order)

Questi i contenuti della Deluxe Edition:

Standard Edition Content

Deluxe Suits and Items

Digital Soundtracks

Digital “World of HITMAN” Book

Director Commentary

Deluxe Escalation Contracts

Trinity Pack (Pre-Order)

Con il pre-ordine si ottengono i seguenti contenuti digitali:

* Trinity Pack

* Theme