Everspace 2: disponibile da oggi l’accesso anticipato

Come vi avevamo fatto sapere ad inizio mese, oggi 18 gennaio Everspace 2 arriverà in accesso anticipato su Steam. Sarà acquistabile quando qui in Italia saranno le ore 19:00. Per l’occasione Rockfish Games ha pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Al prezzo di € 37,99, il gioco verrà lanciato in inglese con doppiaggio professionale per le prime 12+ ore della campagna della storia e diverse missioni secondarie che si svolgono nei primi due sistemi stellari del gioco finale. La versione iniziale garantisce almeno 25 ore, introducendo i piloti alle meccaniche di gioco principali di EVERSPACE 2: combattimento spaziale, esplorazione, estrazione mineraria, risoluzione di enigmi, viaggi, scambi, oggetti, creazione, personalizzazione della nave, perk per giocatori e companion così come cinque diverse sottoclassi di navi.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

EVERSPACE 2 è un frenetico sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tonnellate di tesori e classici elementi GdR. Vivi una storia avvincente ambientata in un mondo aperto intenso, creato a mano, con segreti e pericoli che si metteranno sulla tua strada per diventare umano.

Durante la campagna incontrerai degli amici con una storia da raccontare. Ti aiuteranno con le missioni secondarie e ti garantiranno vantaggi quando affronterai sfide brutali che si frapporranno tra te e il prossimo tesoro.