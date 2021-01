Dragon Ball Xenorverse 2: Toppo è disponibile in modalità Dio della Distruzione

Secondo quanto rivelato recentemente dal V-Jump, veniamo a conoscenza dei contenuti in arrivo su Dragon Ball Xenoverse 2, titolo disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Dopo aver appreso l’uscita nel titolo come DLC di Pikkon, un altro personaggio sta per vedere la luce sull’opera videoludica, ossia Toppo, uno dei componenti dell’universo 11.

Ma questo personaggio non si presenterà come gli altri personaggi, ma bensì in modalità Dio della Distruzione, apparso nella saga del Torneo del Potere su Dragon Ball Super, sconfitto da Vegeta Blue Evolution. Il character farà parte dell’update 12 dedicato all’opera, ma purtroppo non abbiamo la ben che minima idea di quando sarà pubblicato l’aggiornamento.