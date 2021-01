NioH 2 Complete Edition: video-intervistato il game director Fumihiko Yasuda

L’arrivo di NioH 2 Complete Edition è alle porte, precisamente il 5 febbraio su PlayStation 5 e PC, e per celebrare il suo arrivo noi di GamesVillage.it abbiamo avuto la possibilità di intervistare Fumihiko Yasuda. Per chi non conoscesse l’uomo, egli è il Producer e Director di Team NINJA, per cui ha curato tutta la gestione dell’action-RPG.

Ricordiamo che, secondo gli ultimi annunci dello stesso studio di sviluppo, NioH 2 sarà l’ultimo capitolo della franchise. Tuttavia, in una delle domande pare che lo stesso Yasuda-san non sia esattamente certo della cosa… Troverete le risposte alla vostra domanda con i testi che seguiranno oppure, se preferite, potete visionare il filmato in calce all’articolo pubblicato direttamente dal nostro account YouTube ufficiale. Vi invitiamo anche a dare uno sguardo al nostro Provato di NioH 2 Complete Edition, dove vi forniamo le nostre prime impressioni sull’opera!

NioH 2 è stato sicuramente un’ottima esperienza per la community, tuttavia, ci sono tanti giocatori che temono che la Complete Edition non possa supportare a pieno le nuove features della next-gen e PC. Come avete gestito la loro attuazione traendone il pieno potenziale?

“Volevamo inserire anche le feature della versione PlayStation 5. Ma per prima cosa abbiamo dato spazio alle opzioni PC. Al lancio del primo Nioh non era ancora integrato il supporto per alcune periferiche o setting specifici. Quindi ci siamo impegnati affinché questo genere di opzioni fosse disponibile fin dal lancio. Ci saranno anche diverse opzioni grafiche già attive, tra cui quelle per il 4K, i 120 FPS, e i monitor di tipo ultra wide.”

“Per quanto riguarda le nuove specifiche dalla versione PlayStation 5, molte provengono dall’uso del controller DualSense, con il feedback aptico e i grilletti adattivi dinamici. Queste, tra l’altro, sono state implementate anche nel primo Nioh, una volta giocato su PlayStation 5, creandone una nuova versione, in un certo modo. Anche su PS5 abbiamo, chiaramente, il supporto al 4K e ai 120 fps. Tutte cose che siamo sicuri saranno ottime aggiunte alla vostra esperienza col gioco. Infine, un altro punto molto importante è che i tempi di caricamento sono molto più ridotti. Tanti nuovi aspetti per i giocatori da sperimentare.”

È innegabile che NioH 2 porterà tantissimi miglioramenti grafici su Next-gen e PC. Quali saranno i cambiamenti visivi più importanti che solo le tecnologie delle piattaforme citate saranno in grado di supportare?

“Nella prima versione di Nioh 2 per PlayStation 4 si poteva scegliere tra molteplici opzioni grafiche, tra cui un Action mode e un Graphics mode, ma nella Complete Edition su PS5 si possono sperimentare un frame rate più alto, da 120 fps, il supporto al 4K, che sono due migliorie grafiche e tecnologiche notevoli.”

Il primo NioH approdò anch’esso su PC, ottenendo un upgrade sostanziale. Mettendoci nei panni di un giocatore novizio, quali sarebbero le ragioni principali per scegliere questa Complete Edition?

“Un’ottima ragione per scegliere NioH 2 Complete Edition per PC da un punto di vista tecnico piuttosto che il primo è che ora ci sono molte più opzioni tra cui scegliere, ad esempio gli effetti sulle texture, che non erano disponibili nella versione PC del primo gioco. Così ora i giocatori possono sperimentare molte più opzioni da un punto di vista grafico, oltre a godere di tutte le innovazioni della next-gen.”

È stato confermato che l’esperienza offerta da NioH 2 Complete Edition sarà in grado di assicurare 120 FPS costanti. Potremmo considerare questa scelta come un miglioramento anche per la parte PvP (segni rossi)?

“Non c’è un vero e proprio PVP in NioH 2, quanto una modalità multigiocatore, che chiaramente beneficia dell’implementazione dei 120 FPS. L’azione diventa molto più scorrevole, soprattutto in questo tipo di ambienti.”

Proprio l’aspetto PvP di tutto il brand è sempre stato posto in un secondo piano rispetto alla campagna. Ci sarà mai la possibilità di poter fruire di un comparto dedicato interamente agli scontri tra fruitori?

“Non ci sono piani specifici in merito a Nioh 2 Complete Edition. Il team di sviluppo si è dedicato principalmente alla rappresentazione dei poteri degli yokai e all’abilità di trasformarsi in yokai, con i giocatori che potessero scontrarsi questa forma, con un buon bilanciamento. Nonostante non sia una cosa in programma per il gioco attuale, ma Team NINJA è noto anche e soprattutto per i giochi di combattimento come Dead or Alive, quindi è un’idea che potrebbero sviluppare in un potenziale seguito.”

Prima di lasciarci, hai un messaggio da lasciare a tutti coloro che ci stanno guardando?

“È stato un lungo viaggio, dal 2017, col lancio del primo gioco, poi nel 2020 con Nioh 2, e ora infine con le Complete Edition dei giochi, in arrivo a febbraio. Spero che tutti ci si divertano e “muoiano” un sacco di volte, nel processo! Attendete con impazienza questa nuova sfida.”