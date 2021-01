Twitch lancia ufficialmente l’iniziativa Recap

Il 2020 è sicuramente stato un anno particolare, nel quale Twitch ha rappresentato per le community il servizio con il quale passarlo al meglio. Non a caso i numeri raggiunti da Twitch sono incredibili, con 2 milioni di persone che interagiscono dal vivo in ogni momento e una media di 26,5 milioni di spettatori al giorno.

In questo scenario Twitch ha presentato sul suo profilo Twitter l’iniziativa “Recap”, un riassunto delle statistiche raggiunte da ogni singolo utente sul servizio di live streaming durante l’anno passato. Twitch Recap è una sorta di ringraziamento per tutti coloro che sono stati presenti nel corso del 2020: le informazioni contenute nei Recap riguardano principalmente numero di chat inviate, totale dei punti canale ottenuti, emoticon più usate e canali più visti.

Per quanto riguarda invece i creator, il riassunto includerà informazioni come le ore di trasmissione totali, spettatori unici e follower unici. Twitch ha già iniziato a inviare i Recap via mail con un rollout graduale. Per questo motivo chi non avesse ancora ricevuto il proprio non disperi, arriverà presto.