L’attacco dei giganti: i fan ricreano Shiganshina su Minecraft

L’attacco dei giganti è senza dubbio uno dei manga e anime shonen di maggior successo della storia recente, come sta ampiamente dimostrando la quarta stagione della serie animata prodotta da MAPPA, che sta andando in onda ogni settimana in Giappone (disponibile in simuldub su VVVVID). Eppure sono davvero pochi i fandom che possono vantare un livello di devozione simile a quello nato intorno al’opera di Hajime Isayama.

Un gruppo di fan non ha infatti perso l’occasione per dimostrare la propria smisurata passione per L’attacco dei giganti, imbarcandosi in un’impresa davvero colossale utilizzando il famoso gioco sandbox Minecraft. Qui infatti i fan (come avevano già fatto in passato alcuni appassionati di Naruto, ricostruendo la Valle dell’Epilogo) ha voluto ricreare, in scala 1:1, la città di Shiganshina, il distretto del Wall Maria attaccato da Bertholdt e Reiner dando inizio all’intera vicenda raccontata nella saga.

L’impressionante costruzione in scala reale è sorprendentemente dettagliata, e sembra sia stata ottenuta grazie all’aiuto di Builder’s Refuge, una community online che fornisce supporto e strumenti per i grandi progetti su Minecraft. Il team, guidato dall’utente FoxicalOW, ha comunque dovuto fare qualche adattamento (come per esempio raddoppiare l’altezza delle Mura per poter raggiungere la giusta altezza per ogni casa). Un’impresa epica, che ha guadagnato a questo gruppo di calorosissimi fan l’ammirazione di tutto il web.

La mappa non è ancora disponibile per tutti, ma FoxicalOW ha dichiarato che il team si aspetta di caricarla presto: l’obiettivo è quello di rendere Shiganshina disponibile su Minecraft Java per gli utenti che utilizzano il gioco su PC e che da quel momento potranno ricreare la propria versione del capolavoro di Hajime Isayama in uno scenario fedele fino al minimo dettaglio.

Nel frattempo vi ricordiamo che stiamo seguendo con voi la quarta stagione de L’attacco dei giganti puntata dopo puntata: non perdetevi la recensione del prossimo episodio domani, e intanto godetevi quella del quinto!