Apex Legends: ottava stagione e nuova leggenda, Fuse

Come annunciato, oggi è stato pubblicato il nuovo video riguardante le Storie di Frontiera (Stories from the Outlands) di Apex Legends, dal titolo Good as Gold. Ma il filmato accompagna l’annuncio dell’ottava stagione del battle royale di Respawn Entertainment, dal titolo Mayhem, con l’arrivo di una nuova leggenda, Fuse, di cui era stata mostrata un’immagine teaser ieri. Saranno disponibili dal 2 febbraio.

Il filmato mostra la storia del nuovo personaggio originario del pianeta Salvo, e di una sua alleata, amici fin da ragazzini. Tutto inizia con il ritrovamento di una granata dorata in mano ad un teschio. Non sono state mostrate ufficialmente le abilità della nuova leggenda, ma probabilmente potrebbero avere a che fare con gli esplosivi. Vedremo nei futuri aggiornamenti cosa verrà detto in merito.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che fino a domani 19 gennaio sarà disponibile l’evento Zuffe Leggendarie. Il precedente video delle Storie di Frontiera era Fight Night, con protagonista Pathfinder.

Il video di quattro minuti racconta la storia d’amore di Fuse e gli esplosivi, che risale a un episodio d’infanzia in cui lui e la sua migliore amica hanno scoperto “un sanguinosa bella granata” che una volta apparteneva ai combattenti per la libertà sul loro pianeta natale, Salvo. Fuse e la sua amica intraprendono tutti i tipi di avventure insieme – sulle note di una canzone hair metal anni ’80 (Crash ‘n Burn di Don Dokken) ma la loro relazione inizia a rompersi quando un uomo dall’accento australiano entra nelle arene in cui si combatte a Salvo.

Salvo alla fine si unisce al gruppo dei pianeti Syndicate, con grande sgomento dell’amica di Fuse, cresciuta rispettando i combattenti per la libertà. In quel momento, Fuse si avvicina e annuncia che lascerà Salvo per gli Apex Games. Propone una tregua, ma lei è frustrate e arrabbiata, e inizia una lotta. Alla fine della loro rissa, la granata di Chekov esplode e Fuse si sveglia scoprendo di aver perso il braccio.

I Dataminer hanno precedentemente scoperto dei file che suggeriscono che Fuse abbia un’abilità tattica chiamata Airburst Grenade, in cui può usare un lanciatore sul suo braccio destro meccanico per sparare una granata e un‘abilità ultimate chiamata The Motherlode, che gli consente di usare un cannone sulla schiena, che lancia un missile che lascia fiamme sulla sua scia. Non ci sono ancora informazioni sulla sua abilità passiva:

La stagione 8 arriverà due giorni prima del secondo anniversario di Apex Legends. Oltre a introdurre Fuse, Mayhem cambierà per la terza volta l’aspetto e l’atmosfera della mappa iniziale del gioco, Kings Canyon. Infine, la stagione 8 porterà una nuova arma all’arsenale di Apex, un fucile chiamato 30-30 Repeater.