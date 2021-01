Monster Hunter Rise: lo stuttering non sarà presente nella versione finale, assicura Capcom

Con il lancio relativamente vicino di Monster Hunter Rise, Capcom ha deciso di pubblicare una demo, annunciata pochi giorni fa, affinché il gioco potesse esser provato da chiunque. Purtroppo però, tra i vari problemi dovuti ai server intasati e l’ultimo grosso problema di stuttering, non tutti hanno potuto giovare dell’esperienza.

Proprio riguardo quest’ultimo problema, Capcom ha voluto spendere qualche parola tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, ove ha assicurato i fan che, nella versione finale di Monster Hunter Rise, non vi sarà alcun problema di stuttering. Giusto per la cronaca, gli sviluppatori hanno fatto sapere che tale problema è dovuto ad un fallimento di un processo in particolare, il quale è principalmente riscontrato dai giocatori con profili aventi numerosi amici.

Inoltre, qualora dovesse interessarvi, è uscita qualche giorno fa un’analisi tecnica, la quale dice molto dell’ultima creazione targata Capcom che, ricordiamo, è prevista il 26 marzo come esclusiva Nintendo Switch, mentre vi lasciamo alla descrizione del prodotto direttamente presa dal Nintendo eShop.