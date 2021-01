L’attacco dei giganti: fan in guerra civile sulla quarta stagione

La quarta stagione de L’attacco dei giganti, nonostante le moltissime preoccupazioni e le problematiche che ci sono state in fase di poduzione, sta incantando i fan, grazie a scelte narrative efficaci (benché forse un po’ frettolose) e a delle animazioni convincenti (provate a leggere le nostre recensioni). Tuttavia c’è sempre un gruppo di insoddisfatti incontentabili disposti a polemizzare e ad attaccare lo studio d’animazione MAPPA.

Questo è avvenuto, per esempio, al termine del quinto episodio, quando un gruppo di fan ha letteralmente inondato il profilo Twitter di Teruyuki Omine, il regista della puntata, con pesanti messaggi di critica relativi alla colonna sonora scelta per le battute finali dell’episodio stesso.

Una discussione abbastanza sterile, che però ha rapidamente infuocato gli animi, costringendo infine Omine a rendere privato il suo profilo social (tornando poi online quando le acque si erano un po’ calmate). Contro questi eccessi però si sta schierando una parte sempre maggiore del fandom, con l’hashtag #thankyoumappa che sta rapidamente diventando un trend topic su Twitter.

I fan cominciano ad averne abbastanza di tutta questa negatività e tossicità, e hanno quindi deciso di schierarsi al fianco di MAPPA. Del resto va ricordato che lo studio d’animazione ha ereditato la produzione de L’attacco dei giganti da Wit Studio in un momento delicatissimo, alle soglie della quarta e ultima stagione, e nel bel mezzo di una pandemia globale. Lo studio ha avuto soltanto un anno per produrre la serie e farla esordire, senza ritardi, durante la stagione autunnale degli anime, come previsto fin dall’inizio.

E in tutto questo, non solo il risultato non sta tradendo le attese, ma le sta anche superando. Sono sempre di più i fan che, comprendendo anche queste difficoltà, hanno deciso di godersi lo spettacolo senza polemizzare troppo sulle piccole cose.

Vi ricordiamo che potete seguire la quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti in simuldub in contemporanea con il Giappone sul sito di streaming gratuito VVVVID, e grazie alle nostre recensioni, ogni martedì dopo l’episodio!