Star Wars Battlefront 2: EA alle prese con problemi ai server dopo il giveaway di Epic

Come vi abbiamo già detto qualche giorno fa, Epic Games ha deciso di regalare a tutti i possessori di un account Epic uno dei titoli dell’universo di Star Wars da parte di Electronic Arts. Parliamo di Star Wars Battlefront 2 e, con ogni probabilità, il publisher americano non si aspettava la mole di giocatori, tra vecchi e nuovi, pronti ad avviare il titolo.

Vi diciamo ciò in relazione al fatto che, nelle ultime ore, il colosso statunitense sta rispondendo a varie e numerosissime segnalazioni sull’impossibilità di giocare al titolo in questione. Questo è dovuto totalmente all’enorme quantità di giocatori che i server EA sono andati a riempire in così poco tempo.

Hey #StarWarsBattlefrontII players, got a quick update for you! We're still increasing capacity to allow more players in at this time and want to thank everyone for your patience so far. We'll be sure to let you know once we have further updates!

— EA Help (@EAHelp) January 15, 2021