NioH: il director smentisce la cancellazione della serie? [ESCLUSIVA]

Durante la nostra video-intervista incentrata su NioH 2 Complete Edition con il Director e Producer di Team NINJA, Fumihiko Yasuda (che potete trovare qui), abbiamo scoperto un dettaglio molto interessante a seguito di una nostra domanda inerente al PvP. Alla nostra richiesta di una possibile implementazione della meccanica player versus player, il direttore non ha escluso che in futuro potrebbero arrivare progetti futuri per la franchise in questione.

Precisamente, l’uomo cita:

Non ci sono piani specifici in merito a Nioh 2 Complete Edition. Il team di sviluppo si è dedicato principalmente alla rappresentazione dei poteri degli yokai e all’abilità di trasformarsi in yokai, con i giocatori che potessero scontrarsi questa forma, con un buon bilanciamento. Nonostante non sia una cosa in programma per il gioco attuale, ma Team NINJA è noto anche e soprattutto per i giochi di combattimento come Dead or Alive, quindi è un’idea che potrebbero sviluppare in un potenziale seguito.



Se ciò fosse vero, la precedente dichiarazione da parte della software house, la quale cita l’interruzione da parte dello sviluppo di un possibile capitolo per l’action RPG, perderebbe di validità, dato che uno dei suoi rappresentanti avrebbe detto che non saranno esclusi dei programmi futuri per un probabile seguito.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire cosa ne pensiamo riguardo a NioH 2 Complete Edition, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro Provato, dove vi forniamo le nostre prime impressioni sul famoso soulslike giapponese. E voi che ne pensate: credete che le parole di Yasuda-san siano state interpretate in malo modo, oppure c’è davvero odore di un ipotetico NioH 3 alle porte?