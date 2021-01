Dragonball Super: arriva colui che sorpasserà Goku!

Se si deve nominare un manga e anime che ha fatto la storia del genere shonen è impossibile non pensare al franchise di Dragonball. Il capolavoro di Akira Toriyama è stato capace di appassionare generazioni di lettori con le sue saghe coinvolgenti, i combattimenti emozionanti e i suoi nemici sempre più potenti. Ma se c’era una costante, era la capacità di Goku di arrivare e di salvare la situazione, migliorandosi sempre, fino a diventare il guerriero più potente dell’universo. O almeno del suo. Dragonball Super è pronto a mettere in dubbio anche questo punto.

Mentre il manga di Toyotaro si appresta infatti, con il capitolo 68, a entrare nell’arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto, le anticipazioni del prossimo volume sembrano aver messo Goku di fronte a una misteriosa profezia. Sembra infatti che nell’Universo 7, quello del nostro Saiyan preferito e di tutti gli altri combattenti Z, stia per nascere un guerriero in grado di sorpassare persino lui. Queste sono le parole del Pesce Oracolo.

Questa anticipazione ha scatenato tantissime teorie nel fandom di Dragonball Super, tra chi ha cominciato a immaginare quale guerriero possa essere nato durante il periodo del manga (alcuni hanno fatto il nome di Bra, la seconda figlia di Vegeta e Bulma), e chi invece vorrebbe interpretare le parole dell’oracolo in senso allegorico, pensando a una nascita metaforica e credendo dunque che possano riferirsi a una nuova nascita sul campo di battaglia e quindi riguardare chiunque dei guerrieri che abbiamo già conosciuto, persino Goku stesso.

E questo sembra essere soltanto uno degli ostacoli che si preannunciano nel prossimo arco narrativo. A quanto appare sempre dalle anticipazioni, Granolla, il prossimo villain, potrebbe essere in qualche modo legato ai Saiyan che, guidati da Freezer, avevano attaccato e conquistato il suo pianeta quando era ancora un ragazzo. In qualche modo quindi, il prossimo antagonista di Dragonball Super potrebbe portare Goku a fare i conti con l’eredità di suo padre Bardack, che il nostro eroe non ha mai conosciuto, ma che potrebbe essere stato coinvolto nell’invasione del pianeta di Granolla.

Misteri che potremo scoprire soltanto con i nuovi capitoli di Dragoball Super! Per tutti gli aggiornamenti, continuate a seguirci su Gamesvillage.it!

#dbspoilers

Interesting line from official V jump account’s tweet:

“A warrior who surpasses Goku is about to be born in the 7th universe…!!”

We’ll know on 20th Jan who this new guy is 👀

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) January 15, 2021