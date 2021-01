Xbox Game Pass: ecco i titoli che verranno rimossi a febbraio

Proprio poche ore fa, vi avevamo deliziato con la bellissima notizia dell’arrivo dell’opera targata Remedy Entertainment, Control, su Xbox Game Pass per PC. Come ben sapete però, il servizio del colosso di Redmond non lascia di certo tutti i suoi titoli per un tempo limitato. Infatti, assieme a questa notizia, ci duole dirvi che dal giorno 1 febbraio, alcuni prodotti non saranno più disponibili.

Questi, che verranno rimossi sia dalle console che usufruiscono del servizio, sia dalla piattaforma PC, sono l’indie Gris, Indivisible, Sea Salt, Fishing Sim World Pro Tour e, infine, Final Fantasy XV Windows Edition. Tutti questi giochi appena elencati, saranno purtroppo rimossi e quindi ingiocabili attraverso il servizio Xbox Game Pass, per questo GamesVillage vi consiglia di provarli al più presto.