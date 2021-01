Rustler Grand Theft Horse: ecco quando arriverà l’Accesso Anticipato su Steam

Cosa potrebbe accadere se rimpiazzassimo la parola “Auto” di “Grand Theft Auto” con la parola “Horse”? A quanto pare, questo si sono chiesti i ragazzi di Jutsu Games quando, accompagnati dalla Modus Games, hanno messo su il prodotto Rustler Grand Theft Horse.

Mentre vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita da un nuovo e divertente trailer live action, vi informiamo che Rustler Grand Theft Horse sarà disponibile a partire dal 18 febbraio nel programma Accesso Anticipato di Steam.

Trasformati in un delinquente medievale in questo folle open world pregno di riferimenti alla cultura pop. Completa missioni assurde, uccidi eroi, ruba cavalli, affronta guardie, rapina contadini, ascolta la musica dei bardi e molto più! Il tutto contornato da un gameplay vecchia scuola!

Grand Theft… Horse

Rustler è un gioco d’azione a mondo aperto con vista dall’alto che vuole omaggiare il caro vecchio stile e gameplay di GTA, fondendolo con un’ambientazione medievale storicamente molto poco accurata. Gioca nei panni di Guy, i cui genitori sono stati così pigri da non trovargli nemmeno un nome decente. Sperimenta di prima mano l’ingiustizia feudale, la caccia alle streghe, le inquisizioni e partecipa al Gran Torneo. Fai la conoscenza di cavalieri tanto valorosi quanto stupidi, porta a termine una molteplicità di missioni e incarichi scellerati oppure sbattitene della trama e semina il caos nei villaggi e nelle cittadine. Scegli se spostarti a piedi o se rubare un cavallo, combatti a spade sguainate oppure opta per una raffinata balestra automatica. E a condire il tutto ci pensa lo humour fuori luogo ispirato ai celebri Monty Python.

Vesti i panni di uno spavaldo delinquente pelato in un contesto medievale

Il mondo di Rustler trabocca di humour, anacronismi e riferimenti alla cultura popolare. Ti è mai capitato di finire vittima di una rimozione forzata per aver parcheggiato in una zona con “DIVIETO DI SOSTA PER CAVALLI”? Ti stuzzica l’idea di buttarti in qualche combattimento medievale clandestino di arti marziali? O di truccare il tuo cavallo? O addirittura di unirti alla setta dei terrasferisti?

Dispensa caos con combattimenti vecchi scuola con vista dall’alto

Afferra spade, lance, stronzi e balestre. Vuoi essere più efficace? Prova a sfruttare le granate sacre o… i cavalli. Non c’è niente di più letale di quattro zampe ferrate che galoppano a tutta velocità verso di te. O di un carro fuori controllo.

Frega tutti quanti per conquistare metà regno

In qualità di povero contadino, devi dare fondo a tutta la tua creatività per poter vincere il Gran Torneo™. Sfruttando improbabili alleanze, inganna i tuoi avversari e porta alla luce interi scheletri di dinosauri all’interno di una storia leggera, facile da digerire, con cui è pressoché impossibile identificarsi.