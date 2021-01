My Hero Academia: ecco il ritorno di un villain!

Il manga di My Hero Academia ha appena messo fine alla Guerra di Liberazione dal Paranormale, il suo arco narrativo più sanguinoso e devastante, ma non c’è un solo momento per prendere fiato per gli aspiranti eroi della 1-A del liceo Yuei e per la società dei pro heroes. Nel capitolo 297 del’opera di Kohei Horikoshi infatti, uno dei villain più terribili della serie ha fatto ritorno. Attenzione però: l’articolo contiene degli spoiler!

La guerra tra l’Unione dei Villain e gli eroi ha mietuto tantissime vittime, sia tra gli eroi professionisti che tra i civili, che nonostante gli ordini di evacuazione si sono ritrovati al centro degli eventi. Anche se il fronte degli eroi ha vinto, nessuno sembra essere felice del trionfo ottenuto a un prezzo così alto. Mentre Izuku e gli altri avrebbero solo bisogno di tempo per leccarsi le ferite e riprendersi però, Shigaraki ha già fatto la sua mossa successiva.

Il capo dell’Unione dei Villain ha infatti attuato il piano che era stato soltanto accennato nel precedente capitolo 296 del manga, e ha permesso l’evasione di All For One dal Tartaros. Al termine del capitolo infatti la prigione crolla su se stessa, liberando un enorme numero di potenti villain che vi erano stati rinchiusi, tra cui è impossibile non notare Muscular, il primo grande nemico abbattuto da Deku, e Moonfish. I cattivi sarebbero comunque confinati sull’isola se non apparisse, proprio in quel momento, All For One, che li convince a schierarsi dalla sua parte.

Ora, con il più terribile avversario della storia di My Hero Academia libero, Shigaraki pronto a tutto pur di aiutarlo, e una nuova schiera di villain da affrontare, il futuro degli eroi e della società che proteggono sembra fosco come non mai. Come faranno Deku e i suoi amici a salvare ancora una volta il mondo?