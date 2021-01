Nintendo: online il nuovo account Twitter dedicato alle notizie aziendali

Nintendo ha messo in rete un nuovo account Twitter, che sarà dedicato solo ed esclusivamente alle notizie corporate e alle informazioni di natura finanziarie. Dunque, tutte le news appartenenti a questa categoria diramate dall’azienda giapponese potranno essere lette tramite questo account, che non risponderà ai messaggi dei fan e dei giocatori.

Il nome del nuovo account (potete leggerlo tramite il primo tweet ufficiale in calce alla notizia) è “NintendoCoLtd”, e attualmente è disponibile solo in lingua giapponese e inglese. Di seguito il traduzione del primo messaggio:

Intanto, vi ricordiamo che Switch è stata la console più venduta nel corso del periodo natalizio 2020.

We’ve opened this Twitter account to deliver Nintendo Co., Ltd. corporate and Investor Relations news. Financial announcements and other corporate-focused information will be shared on this account. Please note that we will not respond to messages or inquiries.

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) January 18, 2021