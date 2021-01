Battlefield VI: nuovi rumors sul titolo FPS

Recentemente Electronic Arts ha rilasciato un importante annuncio per gli amanti degli FPS, confermando che il developer DICE è al lavoro su Battlefield VI e che il gioco vedrà la luce nel 2021, probabilmente nel periodo natalizio. Tuttavia è stato difficile ai limiti dell’impossibile estorcere all’azienda altre informazioni sul titolo sparatutto. Almeno fino agli ultimi leak di Tom Henderson (aka @TheLongSensation), un noto isider per quanto riguarda la saga di Battlefield.

Henderson ha rivelato che Battleflied VI sarà una sorta di reboot della saga, e che prenderà ispirazione dal precedente terzo capitolo, tornando perciò (come lo stesso Henderson tra l’altro aveva già detto in passato) ad una ambientazione moderna e lasciando da parte il setting storico degli ultimi due capitoli.

Ma la notizia più ghiotta è che, secondo il leaker, il sesto capitolo della nota saga FPS uscirà come titolo cross-gen. Una notizia che potrebbe apparire strana, non tanto per il tempismo dell’uscita (in fondo Battlefield VI vedrà la luce soltanto un anno dopo l’uscita delle console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S), quanto perché EA aveva affermato che la tecnologia delle console di ultima generazione avrebbe consentito la realizzazione di un gioco su una “scala mai vista” e che questo avrebbe anche significato l’inizio di “una nuova visione next-gen per il franchise”.

La notizia riportata da Henderson però, parla di due team di lavoro distinti in seno a DICE che starebbero sviluppando le versioni old-gen e next-gen, per cui chi si preoccupa per il fatto che l’opzione cross-gen possa ritardare lo sviluppo del titolo può dormire sonni tranquilli.

Henderson ha anche confermato la volontà di DICE di sviluppare delle enormi mappe multiplayer che supporterebbero fino a 128 giocatori (un’altra notizia che aveva già dato). Secondo Henderson questo non vuol dire che l’obiettivo sia proprio quello di arrivare a 128 giocatori: DICE potrebbe anche essere a lavoro su mappe da 64 giocatori. Inoltre sembra che si fosse parlato anche di una modalità battle royale, ma non è chiaro se il progetto sia stato abbandonato o continui sottotraccia.

Va comunque tenuto in conto che si tratta di informazioni non confermate, che vanno prese per quello che sono: rumors, leak, pettegolezzi. Ma sicuramente ora l’hype nei confronti di Battlefield VI non darà che crescere.