Yakuza Like a Dragon: emerse le prestazioni su PlayStation 5

Come in molti ben sapranno, la versione PlayStation 5 di Yakuza Like a Dragon non verrà pubblicata tanto presto, ma dovrà attendere il mese di marzo (2 marzo 2021 per la precisione) per arrivare sugli scaffali e nel PlayStation Store. Tramite il sito ufficiale del gioco, SEGA ha diramato un paio di informazioni, tra cui una che renderà felici anche i fan Xbox del titolo.

Il sito riporta infatti le prestazioni di Yakuza Like a Dragon sulla piattaforma di gioco di Sony Interactive Entertainment, che saranno le stesse di quelle Xbox Series X. Dunque, l’RPG proporrà due tipologie di prestazioni: 4K/30 fps (puntando sulla grafica) e 1440p/60 fps (dando priorità al frame rate). Inoltre, apprendiamo che il titolo giungerà su tutte le piattaforme Xbox anche in Giappone e lo farà prima di quella PS5, vale a dire nel mese di febbraio. Attualmente invece, Like a Dragon è giocabile nel resto del mondo su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e anche su PC.