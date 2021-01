Fate/Grand Order: è di nuovo disponibile l’evento Prisma Code

Fate/Grand Order, il titolo mobile della SEGA in collaborazione con Aniplex e Deligthworks, ha avuto un mese pieno di nuovi contenuti a partire dall’evento di Natale iniziato a novembre: il successivo porta una collaborazione originariamente avvenuta oltre due anni fa. Dal 20 gennaio al 2 febbraio, tutti possono partecipare al The Prisma Codes Re-install Event. Con tutte le diverse linee temporali del titolo, lo spin-off Kaleid (Prisma Illya) si distingue per la sua storia simile a Madoka Magica invece della normale trama della Guerra del Graal: i maestri sono stati trasportati in un mondo di ragazze magiche e devono collaborare con Illya per scoprire gli oscuri segreti di questo paradiso. Rispetto agli eventi più impegnativi, come possono essere quelli relativi a Gilfest, l’attivazione dei codici Prisma è controllata da un sistema di missioni e una meccanica di boss raid a cui i giocatori sono abituati, in combinazione con la necessità dell’ottenimento legato alla valuta dell’evento per gli articoli del negozio, non dovrebbero essere necessari più di un paio di mele che ripristinano AP per completare le missioni.

Per aiutare i giocatori, i personaggi dell’evento, che appare nella storia come Illya, Mash e Medb, ma anche Miyu e Shuten-Douji (Caster), riceveranno un bonus d’attacco durante le battaglie di ricerca o durante i raid. Questa è l’ultima possibilità che i giocatori del titolo hanno di ottenere Chloe von Einzbern, un Arciere a 4 stelle e anche uno dei migliori welfares del gioco, soprattutto per i nuovi arrivati: il completamento della storia dell’evento renderà Chloe permanente mentre il suo materiale per l’ascensione e le copie NP extra sono ricompense delle missioni. Fate/Grand Order è disponibile su Android e iOS.